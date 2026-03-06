Возмутился даже лидер оппозиции: в Венгрии не "оценили" шутку Зеленского про Орбана и ВСУ

Во время совещания с правительством Владимир Зеленский выразил надежду, что ни один член ЕС не будет блокировать помощь Украине, намекая на премьера Венгрии Виктора Орбана. Мол, иначе ему позвонят ВСУ и "пообщаются на своем языке".

Эти слова украинского лидера вызвали возмущение не только у действующей власти Венгрии, но и у оппозиции.

Смотрите также Сийярто показал двух пленных военных ВСУ, которых освободила Россия: как отреагировали в Украине

Как в Венгрии прокомментировали шутку Зеленского об Орбане и ВСУ?

Так, представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что угрозы и шантаж со стороны Владимира Зеленского уже давно превысили все приемлемые пределы. Он отметил, что угрозы передать украинским военным адрес человека только из-за несогласия с очередным пакетом вооружения на 90 миллиардов евро нельзя считать дипломатией, а следует рассматривать как открытое запугивание. Ковач добавил, что личные эмоции не должны влиять на такие вопросы, и подчеркнул, что Венгрия не поддастся шантажу.

Сам Виктор Орбан подчеркнул, что угрозы президента Зеленского касаются не его лично, а Венгрии в целом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что действия и угрозы со стороны Украины выходят за все пределы допустимого.

Никто не может угрожать Венгрии или ее премьер-министру. Никто не может нас шантажировать только из-за того, что мы отказываемся платить цену войны Украины и соглашаться на более высокие цены на энергоносители через Украину,

– заявил Сиятро.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр в свою очередь тоже не удержался от критики Зеленского. Он отметил, что "ни один венгр, не может быть объектом угроз со стороны иностранного государственного лидера". Ни действующее правительство Орбана, ни будущее правительство "Тисы".

Я призываю президента Украины уточнить свои слова, и если он действительно так сказал, то отозвать их,

– сказал Мадьяр.

Последние моменты напряжения между Венгрией и Украиной