Несмотря на ордер МУС: Швейцария и Австрия готовы предоставить Путину иммунитет для мирных переговоров
- Швейцария и Австрия готовы предоставить Путину иммунитет от ареста, если он посетит их страны для проведения мирных переговоров, о чем заявили официальные лица обеих стран.
- В то же время иммунитет будет применяться только к официальным мирным переговорам, а не к частным визитам.
Швейцария и Австрия готовы предоставить Владимиру Путину иммунитет от ареста в случае его прибытия в эти страны для участия в мирных переговорах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Kyiv Independent.
Что известно о готовности Швейцарии и Австрии дать Путину иммунитет?
Глава Кремля находится под ордером на арест Международного уголовного суда за организацию систематического похищения и депортации украинских детей в Россию.
Как подписанты МУС, Австрия и Швейцария юридически обязаны выполнять этот ордер. В то же время, по словам официальных лиц, может быть исключение – только для официальных мирных переговоров, а не для частных визитов.
Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что "цель пригласить Путина в Швейцарию без его ареста на 100% достижима". Он уточнил, что иммунитет будет применяться только к мирным переговорам, а не к частным визитам.
Похожую позицию выразило и министерство иностранных дел Австрии, отметив возможность контакта с МУС для обеспечения участия российского президента.
Это предложение прозвучало на фоне призывов к проведению прямой встречи Владимира Зеленского с Путиным. Участие в посредничестве принимают Дональд Трамп и европейские союзники Киева. Среди потенциальных стран-хозяев переговоров также называют Турцию и Венгрию.
Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам.
Что предшествовало?
- Президент США разговаривал с Путиным после завершения встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.
- По его словам, он начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным – место ее проведения еще нужно определить. После будет трехсторонняя встреча с участием трех лидеров.
- Кремль, комментируя разговор Путина с Трампом, заявил, что обсуждалось "повышение уровня" переговоров Украины и России.
- Глава МИД России Лавров 21 августа заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, только если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, "будут хорошо проработаны".
- Кроме этого Лавров поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского и завуалированно сказал, что Путин не хочет подписывать с ним мирное соглашение.
- Добавим, издание AFP отмечало, что российский диктатор во время разговора с Трампом предлагал встретиться с Зеленским в Москве. Собеседник агентства добавил, что Зеленский, который был во время разговора в Белом доме, ответил на это "нет".