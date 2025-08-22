Швейцарія та Австрія готові надати Володимиру Путіну імунітет від арешту у випадку його прибуття в ці країни для участі в мирних переговорах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Kyiv Independent.

Дивіться також Диктатор боїться багатьох місць: де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна

Що відомо про готовність Швейцарії та Австрії дати Путіну імунітет?

Глава Кремля перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду за організацію систематичного викрадення та депортації українських дітей до Росії.

Як підписанти МКС, Австрія та Швейцарія юридично зобов'язані виконувати цей ордер. Водночас, за словами офіційних осіб, може бути виняток – лише для офіційних мирних переговорів, а не для приватних візитів.

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що "мета запросити Путіна до Швейцарії без його арешту на 100% досяжна". Він уточнив, що імунітет застосовуватиметься лише до мирних переговорів, а не до приватних візитів.

Схожу позицію висловило й міністерство закордонних справ Австрії, наголосивши на можливості контакту з МКС для забезпечення участі російського президента.

Ця пропозиція прозвучала на тлі закликів до проведення прямої зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Участь у посередництві беруть Дональд Трамп та європейські союзники Києва. Серед потенційних країн-господарів переговорів також називають Туреччину й Угорщину.

Президент України Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів.

Дивіться також Венс заявив, що до зустрічі Зеленського та Путіна "залишаються 2 великих питання"

Що передувало?