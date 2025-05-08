Си Цзиньпин прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Накануне стало известно, что Си Цзиньпин приехал в Москву. Уже сегодня лидер Китая прибыл в Кремль на встречу с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кремля и росСМИ.

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Си прибыл в Кремль на встречу с Путиным

В Кремле в четверг, 8 мая, началась церемония официальной встречи лидера Китая Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Си Цзиньпин прибыл на встречу с Путиным: смотрите видео

Известно, что войска Китая будут участвовать в параде на Красной площади. Российские СМИ пишут, что Путин сказал, что парадный расчет войск КНР на параде в Москве будет самым большим из иностранных. Сам Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что "очень рад принять участие в торжествах", которые состоятся 9 мая.

Как пишут росСМИ, Путин на встрече заявил, что "Россия и Китай развивают связи на благо народов обеих стран и "не против кого-либо".

К слову, Путин назвал Си Цзиньпина "дорогим другом".

Напомним, что китайский лидер прибыл в Москву в среду, 7 апреля, с четырехдневным государственным визитом. Он приехал, чтобы присоединиться к мероприятиям, организованных Кремлем к 9 мая.