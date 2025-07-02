В Польше узнали, что сигнал GPS над странами Балтии глушат с территории Калининграда

Польские исследователи собрали подробную информацию о российских операциях по подавлению GPS-сигнала в Балтийском море. Им удалось установить, что сигнал глушат два прибрежных объекта в российском Калининграде.

Стоит заметить, что подобные действия со стороны России случаются уже не впервые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence News.

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Как польским исследователям удалось выявить причастность России

В Defence News, ссылаясь на международную команду исследователей под руководством Ярослава Цидейка из Гдынского морского университета, говорят, что результаты исследования поляков указывают на два прибрежных объекта в российском Калининграде.

Там отмечают, что сигналы исходили из района антенного комплекса Окунево на центральном побережье Калининграда – места, где дислоцируются подразделения радиоэлектронной борьбы. На спутниковых снимках 2018 года здесь также видно систему ГТ-01 "Мурманск-БН" – комплекс грузовиков с мощными 32-метровыми антеннами.

Отметим, что похожие случаи с участием России были и раньше. В частности, недавно начальник Генштаба Румынии генерал Георгице Влад заявил о регулярных российских атаках на GPS-сигналы и указал на угрозу морских мин в Черном море.

В связи с этим страна решила усилить оборону и активно готовится к новым вызовам на границе с Украиной.