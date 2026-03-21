"Живые отчеты": Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, докладывая обо всем Лаврову, – WP
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно сообщал Москве о подробностях с заседаний ЕС, связываясь с Сергеем Лавровым.
- С момента вторжения России в Украину в 2022 году Сийярто совершил не менее 16 визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта 2026 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто постоянно сообщал Москве о ходе заседаний Европейского Союза, отчитываясь своему российскому коллеге Сергею Лаврову прямо во время перерывов встреч.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
О чем Сийярто докладывал Лаврову?
Издание со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности сообщило, что Петер Сийярто лично звонил Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения Евросоюза.
По данным WP, путем такой тесной коммуникации и сотрудничества между венгерским и российским министрами Москва фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.
Согласно обнародованной информации, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году глава венгерского внешнедипломатического ведомства совершил не менее 16 официальных визитов в Москву.
Последний раз это было 4 марта 2026 года, в рамках которого Петер Сийярто лично встретился с диктатором Владимиром Путиным. Интересно, что на запрос журналистов относительно информации о таких докладах Сийярто не ответил.
Напомним, во время последней встречи Сийярто и Путин обсуждали энергетическое сотрудничество, поставки российского газа в Венгрию, вопросы энергетической безопасности в Европе и двусторонние политические отношения.
Как Венгрия помогает России?
Недавно сообщили, что российская Служба внешней разведки предлагала инсценировать покушение на премьера Венгрии Виктора Орбана. Это должно было бы изменить ход избирательной кампании и повысить его рейтинги.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает российского диктатора Владимира Путина агрессором. По его мнению, вторжение в Украину было ответом на изменение безопасности Европы без согласия России.
Ранее он обвинил Украину в высоких ценах на топливо из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и обратился к Еврокомиссии с требованием снять энергетические санкции с России.