"Живые отчеты": Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, докладывая обо всем Лаврову, – WP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто постоянно сообщал Москве о ходе заседаний Европейского Союза, отчитываясь своему российскому коллеге Сергею Лаврову прямо во время перерывов встреч.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Смотрите также Нападение на страну НАТО: у Орбана пригрозили Украине из-за атак на "Турецкий поток"

О чем Сийярто докладывал Лаврову?

Издание со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности сообщило, что Петер Сийярто лично звонил Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения Евросоюза.

По данным WP, путем такой тесной коммуникации и сотрудничества между венгерским и российским министрами Москва фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.

Согласно обнародованной информации, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году глава венгерского внешнедипломатического ведомства совершил не менее 16 официальных визитов в Москву.

Последний раз это было 4 марта 2026 года, в рамках которого Петер Сийярто лично встретился с диктатором Владимиром Путиным. Интересно, что на запрос журналистов относительно информации о таких докладах Сийярто не ответил.

Напомним, во время последней встречи Сийярто и Путин обсуждали энергетическое сотрудничество, поставки российского газа в Венгрию, вопросы энергетической безопасности в Европе и двусторонние политические отношения.

Как Венгрия помогает России?