Сийярто приехал в Москву договариваться о дешевых ценах на нефть и газ
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву.
- Сийярто планирует обсудить цены на нефть и газ, а также для получения гарантий поставок энергоносителей для Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Москву. Там он встретился с Денисом Мантуровым – первым вице-премьером и Сергеем Лавровым – министром иностранных дел.
Об этом Петер Сийярто написал в своем фейсбуке.
Для чего Сийярто приехал в Москву?
Петер Сийярто приехал, чтобы выяснить вопросы, которые беспокоят его страну. Речь идет о вопросах цен на нефть и газ.
Войны в мире создают серьезные проблемы для функционирования глобального энергетического рынка. А из-за войны с Ираном морские перевозки нефти и природного газа стали особенно нестабильными и непредсказуемыми, что особенно влияет на Евразийский регион.,
– написал Сийярто.
Поэтому, как заявил министр, они должны убедиться и получить гарантии о том, что объемы нефти и природного газа, которые должны быть предназначены для Венгрии, есть в наличии. Потому что это является незаменимым для их энергетической безопасности.
Второй темой для разговоров стало то, что Сийярто обвинил Украину в насильственной мобилизации венгров. По его словам, многие из них погибли или могли попасть в российский плен, и именно вопрос возвращения пленных он планирует обсуждать с российской стороной.
Сийярто заявил, что для Венгрии важен каждый гражданин. Поэтому они будут пытаться договориться о возвращении из плена венгров.
Какова политика Венгрии в отношении Украины?
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в якобы политическом блокировании возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба" и заявил, что Киев якобы связывает запуск с требованиями предоставить оружие и финансовую помощь. Он отметил, что Будапешт не согласится на такие условия и не позволит создавать угрозу энергетической безопасности страны.
Петер Сийярто заявил о вызове украинского посла Федор Шандор в МИД Венгрии из-за якобы принудительной мобилизации двух мужчин из Закарпатья, которые имеют венгерское гражданство. В Будапеште утверждают, что один из них был задержан в Береговом несмотря на освобождение от службы. А другой, по словам венгерской стороны, имел проблемы со здоровьем и исчез после мобилизации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал позицию премьера Венгрии Виктор Орбан по остановке нефтепровода "Дружба", подчеркнув, что его повреждения вызваны российскими ударами, а не решениями Украины.
Выступая в Сейме 26 февраля, Сикорский призвал направить экспертов ЕС для объективной оценки состояния инфраструктуры и заявил, что обвинения Будапешта являются политически мотивированными. Он также отметил, что в венгерских провластных медиа разворачивается антиукраинская кампания, и назвал такую риторику проявлением популизма.