Сіярто приїхав у Москву домовлятися про дешеві ціни на нафту та газ

Міністр закордонних справ Угорщини прибув до Москви. Там він зустрівся з Денисом Мантуровим – першим віце-прем'єром та Сергійом Лавровим – міністром закордонних справ.

Про це Петер Сіярто написав у своєму фейсбуці.

Для чого Сіярто приїхав до Москви?

Петер Сіярто приїхав, щоб з'ясувати питання, які турбують його країну. Йдеться про питання цін на нафту та газ.

Війни у світі створюють серйозні проблеми для функціонування глобального енергетичного ринку. А через війну з Іраном морські перевезення нафти та природного газу стали особливо нестабільними та непередбачуваними, що особливо впливає на Євразійський регіон.,

– написав Сіярто.

Тому, як заявив міністр, вони мають переконатися і отримати гарантії про те, що обсяги нафти та природного газу, які мають бути призначені для Угорщини, є в наявності. Тому що це є незамінним для їх енергетичної безпеки.

Другою темою для розмов стало те, що Сіярто звинуватив Україну у насильній мобілізації угорців. За його словами, багато з них загинули чи могли потрапити до російського полону, і саме питання повернення полонених він планує обговорювати з російською стороною.

Сіярто заявив, що для Угорщини важливий кожний громадянин. Тому вони намагатимуться домовитись про повернення з полону угорців.

Яка політика Угорщини щодо України?