Сіярто приїхав у Москву домовлятися про дешеві ціни на нафту та газ
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Москви.
- Сіярто планує обговорити ціни на нафту та газ, а також для отримання гарантій постачання енергоносіїв для Угорщини.
Міністр закордонних справ Угорщини прибув до Москви. Там він зустрівся з Денисом Мантуровим – першим віце-прем'єром та Сергійом Лавровим – міністром закордонних справ.
Про це Петер Сіярто написав у своєму фейсбуці.
Для чого Сіярто приїхав до Москви?
Петер Сіярто приїхав, щоб з'ясувати питання, які турбують його країну. Йдеться про питання цін на нафту та газ.
Війни у світі створюють серйозні проблеми для функціонування глобального енергетичного ринку. А через війну з Іраном морські перевезення нафти та природного газу стали особливо нестабільними та непередбачуваними, що особливо впливає на Євразійський регіон.,
– написав Сіярто.
Тому, як заявив міністр, вони мають переконатися і отримати гарантії про те, що обсяги нафти та природного газу, які мають бути призначені для Угорщини, є в наявності. Тому що це є незамінним для їх енергетичної безпеки.
Другою темою для розмов стало те, що Сіярто звинуватив Україну у насильній мобілізації угорців. За його словами, багато з них загинули чи могли потрапити до російського полону, і саме питання повернення полонених він планує обговорювати з російською стороною.
Сіярто заявив, що для Угорщини важливий кожний громадянин. Тому вони намагатимуться домовитись про повернення з полону угорців.
Сіярто поділився відео з Москви: дивіться відео
Яка політика Угорщини щодо України?
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у нібито політичному блокуванні відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба" та заявив, що Київ буцімто пов'язує запуск із вимогами надати зброю й фінансову допомогу. Він наголосив, що Будапешт не погодиться на такі умови та не дозволить створювати загрозу енергетичній безпеці країни.
Петер Сіярто заявив про виклик українського посла Федір Шандор до МЗС Угорщини через нібито примусову мобілізацію двох чоловіків із Закарпаття, які мають угорське громадянство. У Будапешті стверджують, що один із них був затриманий у Береговому попри звільнення від служби. А інший, за словами угорської сторони, мав проблеми зі здоров’ям і зник після мобілізації.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував позицію прем'єра Угорщини Віктор Орбан щодо зупинки нафтопроводу "Дружба", наголосивши, що його пошкодження спричинені російськими ударами, а не рішеннями України.
Виступаючи у Сеймі 26 лютого, Сікорський закликав направити експертів ЄС для об’єктивної оцінки стану інфраструктури та заявив, що звинувачення Будапешта є політично вмотивованими. Він також зауважив, що в угорських провладних медіа розгортається антиукраїнська кампанія, і назвав таку риторику проявом популізму.