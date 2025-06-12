Сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Как Сикорский прокомментировал российские обстрелы

Сикорский сделал громкое заявление перед началом встречи в формате "Веймар плюс", который объединяет ведущие страны Европы – Францию, Германию, Польшу, Италию, Испанию, Великобританию и ЕС.

Главная цель этой инициативы – укрепление безопасности и поддержка Украины в условиях войны.

Владимир Путин издевается над мирными усилиями президента Дональда Трампа. Президент Трамп пытался добиться прекращения огня и прямых переговоров между обеими сторонами, но вместо этого масштабы российских атак на украинские гражданские объекты увеличились,

– подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД также подчеркнул необходимость разработки четкой стратегии помощи Украине для защиты от этих нападений.

Кроме того, Сикорский сообщил, что поднимет на встрече вопрос о российских кораблях, так называемого "теневого флота".

"Они очень старые, перевозят много нефти, плавают под экзотическими флагами или вообще не имеют флагов. Они представляют материальную угрозу", – добавил министр.

Напомним, ранее Сикорский заявлял, что НАТО будет становиться все сильнее и сильнее. В то же время Россия, которая будет пытаться восстановить империю, будет нести потери.