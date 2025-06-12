Путин издевается над мирными усилиями Трампа, атакуя украинские города, –глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские обстрелы мирных украинских городов демонстрируют, что глава Кремля Владимир Путин откровенно презирает мирные инициативы Дональда Трампа. Он отметил, что необходимо разработать стратегию, как помочь Украине защититься от атак России.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Как Сикорский прокомментировал российские обстрелы

Сикорский сделал громкое заявление перед началом встречи в формате "Веймар плюс", который объединяет ведущие страны Европы – Францию, Германию, Польшу, Италию, Испанию, Великобританию и ЕС.

Главная цель этой инициативы – укрепление безопасности и поддержка Украины в условиях войны.

Владимир Путин издевается над мирными усилиями президента Дональда Трампа. Президент Трамп пытался добиться прекращения огня и прямых переговоров между обеими сторонами, но вместо этого масштабы российских атак на украинские гражданские объекты увеличились,

– подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД также подчеркнул необходимость разработки четкой стратегии помощи Украине для защиты от этих нападений.

Кроме того, Сикорский сообщил, что поднимет на встрече вопрос о российских кораблях, так называемого "теневого флота".

"Они очень старые, перевозят много нефти, плавают под экзотическими флагами или вообще не имеют флагов. Они представляют материальную угрозу", – добавил министр.

Напомним, ранее Сикорский заявлял, что НАТО будет становиться все сильнее и сильнее. В то же время Россия, которая будет пытаться восстановить империю, будет нести потери.