Наш ответ был неадекватным, – глава МИД Польши о скандале с орденом Белого Орла

Радослав Сикорский, занимающий пост министра иностранных дел Польши, считает решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла "неадекватным", поскольку это унизило украинского президента.

Свою оценку ситуации Сикорский высказал в интервью телеканалу TNV24.

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Как глава польского МИД прокомментировал скандал?

Прежде всего дипломат отметил, что президент Зеленский мог рассмотреть другой вариант наименования подразделения. Стоит напомнить, что конфликт между странами разгорелся именно с момента присвоения подразделению ССО названия "Герои УПА", что вызвало возмущение в Польше.

По мнению Сикорского, Владимир Зеленский в тот момент должен был задуматься о том, что "УПА боролась против советской власти, но она также убивала поляков".

Вместе с тем реакция Польши, как подчеркнул министр МИД, была неприемлемой. Так, президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Наш ответ также был неадекватным, поскольку унизил лично президента Украины,

– отметил дипломат.

Вместо этого он пояснил, что мог бы посоветовать Навроцкому другой ответ на действия Украины, если бы президент спросил его об этом. "Эквивалентом могло бы стать, например, переименование аэропорта в Ясонцах в аэропорт жертв УПА, и тогда всё было бы уравновешено", – сказал он.

К тому же, Сикорский считает, что Навроцкий своими действиями фактически затруднил диалог с президентом страны, находящейся в состоянии войны.

Также он выразил заинтересованность в том, как Украина будет убеждать польского президента ратифицировать договор о вступлении в ЕС, подчеркнув, что окончательное решение требует либо референдума, либо подписи главы государства.

Глава МИД Польши также добавил, что не намерен возвращать свой орден, пояснив, что в европейской традиции наград лишают за уголовные преступления, тогда как в данном случае речь шла о политических разногласиях по важным историческим вопросам. По его мнению, как лишение ордена, так и его возвращение могут быть восприняты как оскорбительный шаг.

Несмотря на скандал и недоразумения между странами, Сикорский выразил уверенность, что "польские компании станут крупнейшими бенефициарами восстановления Украины".

Интересно, что группа известных польских общественных деятелей подала петицию с предложением наградить Владимира Зеленского Гражданским орденом будущего. Инициатива появилась как раз после решения польских властей лишить его ордена Белого Орла.