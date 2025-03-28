Мелони скептически отнеслась к идее о "силах гарантирования" для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "сил гарантирования". Об их развертывании в стратегически важных районах Украины ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако Мелони считает, что такие действия российский диктатор Владимир Путин может воспринять как провокацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью Financial Times.

Смотрите также В каком случае в Украину могут ввести европейские войска: в НАТО назвали 3 условия

Что заявила Мелони о "силах гарантирования"

По мнению итальянского премьер-министра, с идеей размещения "сил гарантирования" в Украине стоит быть осторожными, ведь это может рассматриваться как угроза.

В то же время она заявила, что выступает за распространение пятой статьи НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс. По словам Мелони, такое решение было бы "проще и эффективнее" других предложений, поскольку угроза со стороны России может быть долгосрочной.

Но в любом случае, я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми защитить себя от любой угрозы, которая может возникнуть,

– объясняет Мелони.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине будут размещены "силы гарантирования" нескольких стран в стратегических районах государства. Добавим, что Франция предлагает, чтобы они охватывали морское, воздушное и наземное пространство. Однако пока эта идея на этапе планирования.