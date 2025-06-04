США отказываются предоставить ПВО для будущих "сил гарантирования" в Украине, – Bloomberg

США отказываются предоставлять средства ПВО для поддержки "сил гарантирования", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Это подчеркивает разногласия между западными союзниками относительно того, как реагировать на российскую агрессию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Британское правительство отказалось от комментариев, а в Белом доме не сразу ответили на запрос.

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США не хотят предоставлять ПВО

Европейские чиновники заявили, что для сдерживания России нужны гарантии США вместе с украинскими силами, обеспеченными учениями и войсками союзников.

Однако, во время дискуссий с американскими коллегами они якобы пришли к выводу, что Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они стремились для поддержки "коалиции желающих".

По данным Bloomberg, Великобритания и Франция пытались убедить президента США предложить воздушные силы, а также наблюдение за границами и разведку.

Кроме того, они закончили разработку проекта, где будут размещены и как будут действовать силы, но заморозили этот план до возобновления переговоров о прекращении огня.

Мы ценим работу, которую члены Альянса, в частности Франция и Великобритания, вместе с Германией и другими странами, проводят над развитием "коалиции желающих",

– заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним, накануне The Telegraph писал, что британские и французские чиновники решили сместить акцент с развертывания европейских миротворческих сил на укрепление обороноспособности Украины без американской помощи.

Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не присоединятся,

– сказал изданию западный чиновник.