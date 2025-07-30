У Демократической партии США самый низкий рейтинг одобрения за последние 35 лет. Там сейчас происходит определенный хаос.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, заметив, что внутри Демократической партии не могут прийти к единому мнению, почему же они проиграли на выборах. Есть достаточно простое объяснение. Но проблема, вероятно, значительно глубже.

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Какие проблемы у Демократической партии США?

Как отметила Филиппенко, до сих пор звучат голоса популярных демократов, что они якобы проиграли из-за того, что Камала Харрис поздно начала свою избирательную кампанию. Но это довольно простое объяснение.

В материале The Wall Street Journal есть ссылка на опрос, который демонстрирует отношение американцев к определенным темам. Если по вопросам безработицы, инфляции, ключевой ставки часто требуется мнение специалистов, то в вопросе мигрантов каждый имеет свое мнение.

И оказывается, что вопрос эмигрантов объединяет американцев. Более 54% поддерживают депортацию нелегальных мигрантов. Им может не нравиться то, как все происходит. Но саму цель они поддерживают.

54%. Среди них есть много демократов. Это не либеральная цель и не прогрессивная идея. Но она объединяет американцев. Мы видим, что демократы проиграли не потому, что у них было мало времени объяснить прогрессивные идеи. Судя по всему, большинство американцев не поддерживает эти идеи,

– отметила Филиппенко.

Кроме этого, уже было исследование от авторитетного исследовательского центра Pew Research Center по американцам, которые голосовали и не голосовали на выборах в 2024 году. Там пришли к выводу: если бы все избиратели проголосовали, то Трамп выиграл бы выборы с еще большим преимуществом.

При этом Харрис на выборах получила меньше голосов в лояльных к демократам группах, чем Байден. Речь идет о молодежи, латиноамериканцев, темнокожих; тех, кто колеблется и тому подобное. Им не удалось объединить эти группы вокруг своих идей.

Сейчас в Демократической партии продолжается определенный хаос. Но там уже начинаются движение больше к центризму. Также пока рано говорить о выборах президента в 2028 году или выборах в Конгресс в 2026-м.

Журналистка Энн Аппелбаум говорит, что сейчас среди демократов нет оппозиционного лидера. Через 2-3 года, когда уже будут праймериз, только тогда может появиться заметная фигура. Сейчас есть примерно 10 людей, которые начинают пользоваться поддержкой большего количества избирателей. Примерно половина из них – центристы. А некоторые даже – правые демократы,

– рассказала Филиппенко.

Поэтому вполне вероятно, что уже на следующие выборы от демократов будут звучать более центристские и взвешенные идеи. Возможно, даже будет определенное движение вправо.