Про це 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко, зауваживши, що всередині Демократичної партії не можуть дійти до єдиної думки, чому ж вони програли на виборах. Є досить просте пояснення. Але проблема, ймовірно, значно глибша.

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Які проблеми в Демократичної партії США?

Як наголосила Філіппенко, досі лунають голоси популярних демократів, що вони буцімто програли через те, що Камала Гарріс пізно почала свою виборчу кампанію. Але це досить просте пояснення.

У матеріалі The Wall Street Journal є посилання на опитування, яке демонструє ставлення американців до певних тем. Якщо з питань безробіття, інфляції, ключової ставки часто потрібна думка спеціалістів, то в питання мігрантів кожен має свою думку.

І виявляється, що питання емігрантів об'єднує американців. Більш ніж 54% підтримують депортацію нелегальних мігрантів. Їм може не подобатися те, як все відбувається. Але саму ціль вони підтримують.

54%. Серед них є багато демократів. Це не є ліберальна ціль та не прогресивна ідея. Але вона об'єднує американців. Ми бачимо, що демократи програли не через те, що у них було мало часу пояснити прогресивні ідеї. Судячи з усього, більшість американців не підтримує ці ідеї,

– зазначила Філіппенко.

Окрім цього, вже було дослідження від авторитетного дослідницького центру Pew Research Center щодо американців, які голосували та не голосували на виборах у 2024 році. Там дійшли до висновку: якби усі виборці проголосували, то Трамп виграв би вибори з ще більшою перевагою.

При цьому Гарріс на виборах отримала менше голосів у лояльних до демократів групах, ніж Байден. Йдеться про молодь, латиноамериканців, темношкірих; тих, хто вагається тощо. Їм не вдалося об'єднати ці групи довкола своїх ідей.

Зараз у Демократичній партії триває певний хаос. Але там вже починаються рух більше до центризму. Також поки рано говорити про вибори президента 2028 року чи вибори до Конгресу у 2026-му.

Журналістка Енн Аппелбаум каже, що зараз серед демократів немає опозиційного лідера. Через 2-3 роки, коли вже будуть праймеріз, лише тоді може з'явитися помітна фігура. Зараз є приблизно 10 людей, які починають користуватися підтримкою більшої кількості виборців. Приблизно половина з них – центристи. А деякі навіть – праві демократи,

– розповіла Філіппенко.

Тому цілком ймовірно, що вже на наступні вибори від демократів лунатимуть більш центристські та зважені ідеї. Можливо, навіть буде певний рух вправо.