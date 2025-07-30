Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, заметив, что внутри Демократической партии не могут прийти к единому мнению, почему же они проиграли на выборах. Есть достаточно простое объяснение. Но проблема, вероятно, значительно глубже.

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Какие проблемы у Демократической партии США?

Как отметила Филиппенко, до сих пор звучат голоса популярных демократов, что они якобы проиграли из-за того, что Камала Харрис поздно начала свою избирательную кампанию. Но это довольно простое объяснение.

В материале The Wall Street Journal есть ссылка на опрос, который демонстрирует отношение американцев к определенным темам. Если по вопросам безработицы, инфляции, ключевой ставки часто требуется мнение специалистов, то в вопросе мигрантов каждый имеет свое мнение.

И оказывается, что вопрос эмигрантов объединяет американцев. Более 54% поддерживают депортацию нелегальных мигрантов. Им может не нравиться то, как все происходит. Но саму цель они поддерживают.

54%. Среди них есть много демократов. Это не либеральная цель и не прогрессивная идея. Но она объединяет американцев. Мы видим, что демократы проиграли не потому, что у них было мало времени объяснить прогрессивные идеи. Судя по всему, большинство американцев не поддерживает эти идеи,

– отметила Филиппенко.

Кроме этого, уже было исследование от авторитетного исследовательского центра Pew Research Center по американцам, которые голосовали и не голосовали на выборах в 2024 году. Там пришли к выводу: если бы все избиратели проголосовали, то Трамп выиграл бы выборы с еще большим преимуществом.

При этом Харрис на выборах получила меньше голосов в лояльных к демократам группах, чем Байден. Речь идет о молодежи, латиноамериканцев, темнокожих; тех, кто колеблется и тому подобное. Им не удалось объединить эти группы вокруг своих идей.

Сейчас в Демократической партии продолжается определенный хаос. Но там уже начинаются движение больше к центризму. Также пока рано говорить о выборах президента в 2028 году или выборах в Конгресс в 2026-м.

Журналистка Энн Аппелбаум говорит, что сейчас среди демократов нет оппозиционного лидера. Через 2-3 года, когда уже будут праймериз, только тогда может появиться заметная фигура. Сейчас есть примерно 10 людей, которые начинают пользоваться поддержкой большего количества избирателей. Примерно половина из них – центристы. А некоторые даже – правые демократы,

– рассказала Филиппенко.

Поэтому вполне вероятно, что уже на следующие выборы от демократов будут звучать более центристские и взвешенные идеи. Возможно, даже будет определенное движение вправо.