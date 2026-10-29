Ключевая ошибка: покупка российского дизеля еще создаст проблемы для Трампа

Попытка доставить в США российский дизель вызвала громкий политический скандал в Вашингтоне. Нарушение санкций грозит Трампу дальнейшими проблемами в Конгрессе.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, ежемесячно американские НПЗ производят 19,5 миллиона тонн дизельного топлива, а внутреннее потребление составляет 14,5–15 миллионов тонн. Соответственно, три танкера со 140 тысячами тонн дизельного топлива, которые уже плывут в США, вообще никак не повлияют на цены. Это просто ничтожные объемы. Однако сама договоренность с РФ еще сыграет против Трампа.

Что грозит Трампу?

Несмотря на небольшой объем, это соглашение прямо нарушает федеральный закон 2022 года, подписанный Джо Байденом, который запрещает любой импорт энергоносителей из РФ.

Двухпартийная группа конгрессменов уже направила предупреждение в порты и банки о недопустимости уничтожения документов по этой сделке, поскольку после выборов будет создана временная следственная комиссия.

Помимо дизельного скандала, законодатели готовятся вытащить на поверхность другие коррупционные дела окружения Трампа. Речь идет о сделках по продаже активов "Лукойла", доходах от криптовалюты, продаже президентских помилований и платном доступе к главе Белого дома. Также под расследование попадет глава Пентагона Пит Хегсет из-за своего непрофессионализма.

Если в Сенате большинство будет у демократов, то два с половиной года, оставшиеся Трампу на посту, превратятся в постоянные посещения временных следственных комиссий,

– отметил экономист.

Российский дизель еще доставит Трампу проблем: смотрите видео 24 Канала

При этом уже сейчас рейтинг Трампа упал до критических 32 – 33%. А цены на дизельное топливо для американцев выросли в среднем с $3,30 в январе до $6,50 – $6,70 за галлон.

К слову, ранее танкеры с российским дизельным топливом уже отправились в порты США. При этом один из них находится под санкциями Великобритании, ЕС и Канады.