Ключова помилка: купівля російського дизелю ще створить проблеми для Трампа

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, щомісяця американські НПЗ виробляють 19,5 мільйона тонн дизелю, а внутрішнє споживання становить 14,5–15 мільйонів тонн. Відповідно, 3 танкери зі 140 тисячами тонн дизелю, які вже пливуть до США, взагалі ніяк не вплинуть на ціни. Це просто мізерні надходження. Однак сама домовленість з РФ ще зіграє проти Трампа.

Adv

популярні відео

Що загрожує Трампу?

Попри малий обсяг, ця угода прямо порушує федеральний закон 2022 року, підписаний Джо Байденом, який забороняє будь-який імпорт енергоносіїв з РФ.

Двопартійна група конгресменів уже направила застереження до портів і банків щодо неприпустимості знищення документів за цією угодою, оскільки після виборів буде створено тимчасову слідчу комісію.

Окрім дизельного скандалу, законодавці готуються витягнути на поверхню інші корупційні справи оточення Трампа. Йдеться про домовленості щодо продажу активів "Лукойлу", заробітки на криптовалюті, продаж президентських помилувань та платний доступ до очільника Білого дому. Також під розслідування потрапить очільник Пентагону Піт Гегсет через свій непрофесіоналізм.

Реклама

Якщо в Сенаті буде більшість у демократів, то два з половиною роки, що лишилися Трампу на посаді, минуть у постійних відвідуваннях тимчасових слідчих комісій— зазначив економіст.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Російський дизель ще наробить проблем Трампу: дивіться відео 24 Каналу

При цьому вже зараз рейтинг Трампа впав до критичних 32 – 33%. А ціни на дизель для американців зросли в середньому з $3,30 у січні до $6,50 – $6,70 за галон.

До слова, раніше танкери з російським дизельним пальним уже вирушили до портів США. При цьому один із них перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади.