Самое большое обострение: Китай приблизил войну с Тайванем

Сейчас наблюдается первое за последнее время обострение вокруг Тайваня. Такого обострения риторики Китая не было с 2019 года, когда проводились крупнейшие на тот момент ракетные, воздушные и морские учения. Тогда через территорию острова пролетело примерно 30 китайских ракет.

Это 24 Каналу отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, это не последнее обострение вокруг Тайваня.

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"Это первое настолько большое обострение за последнее время. Оно не последнее. Оно далеко не первое вообще в китайской истории. Но достаточно долгое время такого уровня напряжения, такого уровня пропаганды не было со стороны Пекина", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Китай начал крупнейшие за год военные учения возле Тайваня. Масштабные военные учения начались сразу после того, как США заявили о намерении сдерживать агрессию Пекина в регионе.

Уязвимое положение Тайваня

Александр Краев отметил, что когда есть возможность надавить на Тайвань, таким образом спровоцировать США, вызвать у них определенную реакцию, которая будет выгодна Китаю, Пекин всегда пользуется моментом и делает это. В КНР увидели, что сейчас Тайвань не может рассчитывать на полноценную помощь от президента США Дональда Трампа.

Когда Трамп занят россиянами, когда мы видим, что его позиция по Тайваню до сих пор не определена, до сих пор не приняты соответствующие бюджеты ни на поддержку Украины, ни Тайваня, когда стабильность этой американской администрации до сих пор под большим вопросом, китайцы поняли, что Тайвань и руководители острова находятся не в самой надежной ситуации. Они не могут рассчитывать на полноценную поддержку США,

– сказал он.

По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма", Китай будет дальше провоцировать, проводить учения. Поэтому именно сейчас Тайвань будет находиться в наиболее уязвимом положении.