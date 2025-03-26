Трамп разозлился, что Волц мог быть таким глупым, – Politico о деталях скандала с чатом о Йемене
- Дональд Трамп разозлился на Майка Волца за случайное добавление главного редактора The Atlantic к секретному чату в Signal, где обсуждали планы удара по Йемену, пишет Politico.
- Позже Трамп публично защитил Волца, назвав его "очень хорошим человеком", но выразил обеспокоенность относительно безопасности использования Signal для правительственных обсуждений.
- Трамп имеет негативное отношение к The Atlantic из-за предыдущих статей, критикующих его.
Дональд Трамп был расстроен, когда узнал, что советник по национальной безопасности Майк Волц случайно добавил главного редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal. Там обсуждали планы военного удара США по Йемену.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.
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Как отреагировал Трамп на ошибку Волца с чатом
По словам 3 людей, знакомых с ситуацией, Трамп был разъярен и полон подозрений из-за того, что Майк Волц сохранил в своем телефоне номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.
Президент был разъярен, что Волц мог быть таким глупым,
– сказал один из собеседников.
Однако уже впоследствии Дональд Трамп публично встал на защиту своего советника, сказав, что тот "усвоил урок" и пообещал поддерживать его.
Трамп также назвал Волца "очень хорошим человеком" и предположил, что на него напали несправедливо. Тем не менее президент также сказал, что рассмотрит использование правительственными чиновниками Signal, программы, которая использовалась в чате с Голдбергом и которая могла привести к нарушению безопасности, поскольку высокопоставленные чиновники США обсуждали планы нанести удар в Йемене.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своем заявлении повторила, что президент "имеет полное доверие к Майку Волцу и всей его команде по национальной безопасности".
Однако несколько союзников Трампа предупредили, что это еще не конец проблем Волца. Один из них анонимно сказал, что инцидент обострил отношения советника с ближайшим окружением Трампа.
Журналисты также пишут, что президент США "имеет обиду" на издание The Atlantic из-за статьи, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждали, что Трамп назвал американцев, погибших на войне, "лохами и неудачниками".
Издание также было одним из первых авторитетных медиа, которые призвали к импичменту Трампа во время его первого срока.
К слову, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали военную операцию против йеменских хуситов. Его туда случайного добавил советник по национальной безопасности Трампа Майк Волц.