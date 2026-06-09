Польша не будет блокировать вступление Украины в ЕС, но при одном условии, – Туск

Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В то же время там поставили условие.

Хотят чтобы Киев не получал никаких особых условий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск 9 июня.

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Что сказал Туск?

Туск заявил, что Польша будет требовать условий вступления Украины в ЕС безопасных и выгодных для себя.

"Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако не будет ни одного льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также безопасными и выгодными для Польши", – подчеркнул он.

Премьер также добавил, что иногда его "выводят из себя" некоторые заявления украинского правительства.

Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть свои чувства, а у нас есть свои",

– сказал премьер Польши.

Речь шла о скандале с переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.

Туска заявил, что именно это привело к нынешнему кризису в польско-украинских отношениях.

"Я обратился к обоим президентам (Украины и Польши – 24 Канал) с просьбой найти лучший способ, чем обмен ударами, для деэскалации этих эмоций. Честно говоря, я обратился в большей степени к украинской стороне с просьбой принять необходимые инициативы и проявить как добрую волю, так и изобретательность, ведь именно решение президента Украины привело к этому кризису. У меня нет никаких сомнений по этому поводу", – отметил польский премьер.

Как еще в Польше реагировали на скандал из-за УПА?

Польский президент Навроцкий из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА" собирается лишить президента Украины высшей награды Польши. – ордена Белого Орла.

Тем временем экс-посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отказался от государственной награды, врученной Зеленским в 2022 году.

А в польском Люблине сняли с ратуши украинский флаг, который развевался с 2022 года в знак солидарности.

Из-за скандала лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак также говорил о блокировании вступления Украины в ЕС. Он настаивал, что это должно продолжаться, пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской трагедии.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 6 июня даже провели совместную встречу из-за скандала. После нее польский министр отметил, что "есть границы, которые нельзя пересекать".