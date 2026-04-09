Мелания Трамп рассказала о связях с Эпштейном: действительно ли он познакомил ее с мужем

Супруга президента США Мелания Трамп сделала громкое заявление относительно возможных связей с Джеффри Эпштейном. Она категорически отрицает любую причастность к скандальному финансисту и его окружению.

В то же время Мелания призвала Конгресс США провести открытые слушания для жертв. Об этом пишет Clash Report.

Что рассказала Мелания?

Мелания Трамп заявила, что никогда не имела дружеских или личных отношений с Джеффри Эпштейном, несмотря на то, что иногда посещала те же светские мероприятия. Она подчеркнула, что все обвинения в ее адрес являются ложными и должны быть прекращены.

Я никогда не была подругой Эпштейна. Мы с Дональдом иногда бывали приглашены на те же мероприятия, что и он. Но хочу четко заявить: я никогда не имела никаких отношений с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл,

– сказала Мелания,

Кроме того, она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к преступлениям, в которых обвиняли финансиста, и никогда не была частью его окружения.

Жена Дональда Трампа отдельно подчеркнула, что не является жертвой Эпштейна и не была с ним связана каким-либо образом. По ее словам, она даже не знала о преступлениях, которые ему инкриминировали.

"Он не знакомил меня с Дональдом Трампом – я познакомилась со своим мужем случайно. Я никогда не знала о злоупотреблениях с его стороны, не участвовала ни в чем, не летала его самолетом и никогда не была на его частном острове", – добавила она.

Мелания Трамп также заявила, что обвинения, которые связывают ее с этим делом, являются безосновательными и наносят ущерб ее репутации.

Отдельно она обратилась к Конгрессу США с призывом обеспечить открытые слушания для жертв Эпштейна. Жена Трампа отметила, что именно пострадавшие должны получить возможность публично рассказать свои истории, ведь "только тогда все смогут узнать правду".

Она подчеркнула, что только открытость и прозрачность помогут установить справедливость в этом резонансном деле.

"Дружба" Мелании с Эпштейном: что известно?