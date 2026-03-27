В чем обвиняют администрацию Трампа?

Истцы заявили, что Министерство юстиции США сознательно опубликовало их личную информацию во время обнародования файлов, связанных с осужденным сексуальным преступником. По их словам, правительство не обеспечило надлежащей защиты приватности пострадавших, зато фактически раскрыло личности около 100 жертв.

Хотя впоследствии правительство изъяло эту информацию, пострадавшие утверждают, что Google продолжает отображать их данные в поисковых результатах и контенте, созданном искусственным интеллектом.

Те, кто выжил, теперь сталкиваются с новой травмой. Незнакомцы звонят им, присылают электронные письма, угрожают их физической безопасности и обвиняют их в сговоре с Эпштейном, хотя на самом деле они являются жертвами Эпштейна,

– говорится в иске.

Истцы требуют по меньшей мере по 1000 долларов компенсации каждому пострадавшему от Минюста, а также штрафных выплат от Google – в размере, достаточном для наказания и предотвращения подобных нарушений в будущем.

Кроме этого, они просят суд обязать Google немедленно и окончательно удалить их персональные данные. По их словам, компания имеет технические возможности для такого удаления, но отказывается ими воспользоваться.

Ни одна жертва сексуального насилия не должна жить в страхе, что незнакомец может ввести ее имя в поисковую строку и мгновенно узнать о ее худшей травме. Однако именно это произошло здесь,

– заявила Джули Эриксон, одна из адвокатов истцов.

Министерство юстиции и Google пока не предоставили комментариев по ситуации.

