Раскол между Трампом и Зеленским может привести к более серьезным последствиям для Киева, – Reuters

Отношения между Украиной и США оказались под угрозой из-за угроз Дональда Трампа ограничить предоставление разведданных. Действия президента США лишь побуждают Путина продолжать войну.

В то же время для Киева последние шаги администрации Трампа могут существенно осложнить ситуацию с безопасностью. Об этом сообщает агентство Reuters.

Что известно о напряженных отношениях между Киевом и Вашингтоном?

Кризис в отношениях двух стран обострился после сбоев в работе военной спутниковой сети Starshield, развернутой компанией SpaceX для украинских вооруженных сил. Источники среди официальных лиц США и западных стран сообщили, что временное отключение связи произошло по прямому указанию Белого дома.

Такой шаг вызвал серьезную обеспокоенность по поводу безопасности Украины в преддверии зимних атак России на критически важную инфраструктуру. Хотя доступ к спутниковым системам впоследствии частично восстановили, инцидент продемонстрировал зависимость Киева от американских технологий и решений администрации США.

Еще одним источником напряженности стала договоренность Дональда Трампа 9 октября с президентом России Владимиром Путиным о временном снятии санкций и начале импорта российского дизельного топлива. Тогда Владимир Зеленский публично заявил, что подобные шаги свидетельствуют о фактической приверженности Вашингтона Москве.

Стремясь сдержать цены на внутреннем рынке, президент США неоднократно критиковал удары по НПЗ страны-агрессора, связывая их с ростом стоимости топлива накануне промежуточных выборов в Конгресс. Однако эксперты отмечают, что главной причиной скачка цен на энергоносители стала война США и Израиля против Ирана, которая заблокировала судоходство в Ормузском проливе.

Какая угроза существует для Украины?

Reuters подчеркивает, что для защиты украинских городов последствия действий Трампа могут оказаться ощутимыми немедленно. Президент Украины отметил, что страна не получила предупреждений от партнеров перед баллистическим ударом России по столице в понедельник, 12 октября. Без поддержки американской разведки военным гораздо сложнее обнаруживать и перехватывать вражеские ракеты и беспилотники.

Хотя Трамп утверждает, что передача данных продолжается, Зеленский в интервью радиостанции NPR рассказал о предупреждениях со стороны американских чиновников относительно возможного ограничения или прекращения этого сотрудничества. Ранее Белый дом уже замедлял предоставление прямой военной помощи, позволяя европейским союзникам самостоятельно закупать вооружение США для нужд фронта.

Этот раскол вызвал опасения, что напряженные отношения между Трампом и Зеленским могут привести к еще более серьезным последствиям для Киева. Трамп по-прежнему может ограничить поставки оружия Украине, выполнить угрозы прекратить обмен разведывательными данными с поля боя или заключить больше экономических соглашений с Москвой,

– пишет Reuters.

Несмотря на публичную напряженность, Киев пытается сохранить рабочие контакты с окружением лидера США. Два украинских высокопоставленных чиновника на условиях анонимности сообщили о намерении продолжать взаимодействие со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявлял, что государство ценит усилия американской команды по прекращению войны и готово участвовать в переговорах. Сам американский президент подчеркнул, что будет продолжать контакты с обеими сторонами для скорейшего прекращения боевых действий.

Как в США реагируют на поведение Трампа?

Чиновник Госдепа США по вопросам Европы в 2005–2009 годах Дэниел Фрид предупредил о серьезных последствиях такого конфликта для перспектив завершения войны.

Это не только упущенная возможность, это вызывает реальные страдания в Украине и поощряет Путина продолжать войну, поэтому это не обойдется без последствий,

– заявил аналитик.

В то же время Reuters отмечает, что Трамп может столкнуться с сопротивлением, если республиканцы в Конгрессе сочтут, что его действия, ослабляющие Киев, выгодны Москве. Украина по-прежнему пользуется поддержкой как демократов, так и республиканцев, которые уверены, что Трамп не должен оказывать давление на Зеленского, чтобы заставить его закончить войну на условиях Путина.

Бывший советник по внешней политике в администрации Обамы Бретт Бруэн подчеркнул, что результаты промежуточных выборов могут затруднить для Трампа возможность ослабить санкции против России и сократить поддержку Украины.

Зеленский знает, с кем имеет дело. Угрозы Трампа не имеют такого же эффекта, как когда Джей Ди Венс пытался пристыдить его в Овальном кабинете,

– подчеркнул Бруэн.

Отметим, что в субботу, 17 октября, президент Украины прокомментировал решение своего американского коллеги по не применять "адские санкции" Линдси Грэма в отношении России. По его мнению, ослабление ограничений не остановит Путина, а придаст ему уверенность в необходимости продолжать войну.