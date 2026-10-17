Водночас для Києва останні заходи адміністрації Трампа можуть суттєво ускладнити безпекову ситуацію. Про це пише агентство Reuters.

Що відомо про напружені відносини між Києвом та Вашингтоном?

Криза у взаєминах двох країн загострилася після збоїв у роботі військової супутникової мережі Starshield, яку розгорнула компанія SpaceX для українських сил. Джерела серед посадовців США та західних країн повідомили, що тимчасове відключення зв'язку відбулося за прямою вказівкою з Білого дому.

Такий крок викликав серйозне занепокоєння щодо захищеності України напередодні зимових атак Росії по критичній інфраструктурі. Хоча доступ до супутникових систем згодом частково відновили, інцидент продемонстрував залежність Києва від американських технологій і рішень адміністрації США.

Ще одним джерелом напруги стала домовленість Дональда Трампа 9 жовтня з президентом Росії Володимиром Путіним щодо тимчасового зняття санкцій та початку імпорту російського дизеля. Тоді Володимир Зеленський публічно заявив, що подібні кроки свідчать про фактичну прихильність Вашингтона до Москви.

Прагнучи стримати ціни на внутрішньому ринку, президент США неодноразово критикував удари по НПЗ країни-агресорки, пов'язуючи їх зі зростанням вартості пального напередодні проміжних виборів до Конгресу. Однак експерти зазначають, що головною причиною стрибка цін на енергоносії стала війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка заблокувала судноплавство в Ормузькій протоці.

Яка загроза є для України?

Reuters підкреслює, що для захисту українських міст наслідки дій Трампа можуть виявитися відчутними негайно. Президент України зазначив, що держава не отримала попереджень від партнерів перед балістичним російським ударом по столиці у понеділок, 12 жовтня. Без підтримки американської розвідки військовим набагато складніше виявляти та перехоплювати ворожі ракети й безпілотники.

Хоча Трамп стверджує, що передача даних триває, Зеленський в інтерв'ю радіомовнику NPR розповів про попередження від американських посадовців щодо можливого обмеження або припинення цієї співпраці. Раніше Білий дім уже сповільнював пряму військову допомогу, дозволяючи європейським союзникам самостійно закуповувати озброєння США для потреб фронту.

Розкол викликав побоювання, що напружені стосунки Трампа та Зеленського можуть призвести до ще гірших наслідків для Києва. Трамп все ще може обмежити постачання зброї Україні, виконати погрози припинити обмін розвідувальними даними з поля бою або укласти більше економічних угод з Москвою,

– пише Reuters.

Попри публічну напруженість, Київ намагається зберегти робочі контакти з оточенням лідера США. Двоє українських високопосадовців на умовах анонімності повідомили про намір продовжувати взаємодію зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік заявляв, що держава цінує зусилля американської команди щодо завершення війни та готова брати участь у перемовинах. Сам американський президент наголосив, що продовжуватиме контакти з обома сторонами задля якнайшвидшого припинення бойових дій.

Як у США реагують на поведінку Трампа?

Посадовець Держдепу США з питань Європи у 2005–2009 роках Деніел Фрід попередив про серйозні наслідки такого конфлікту для перспектив завершення війни.

Це не лише втрачена можливість, це спричиняє реальні страждання в Україні та заохочує Путіна продовжувати війну, тому це не минеться без наслідків,

– заявив аналітик.

Водночас Reuters зазначає, що Трамп може зіткнутися з опором, якщо республіканці в Конгресі вважатимуть, що його дії послаблюватимуть Київ та будуть вигідні Москві. Україна зберігає підтримку, як демократів, так і республіканців, які впевнені, що Трамп не має тиснути на Зеленського, щоб примусити його закінчити війну на умовах Путіна.

Ексрадник із зовнішньої політики в адміністрації Обами Бретт Бруен підкреслив, що результати проміжних виборів можуть ускладнити для Трампа можливість послабити санкції проти Росії та скоротити підтримку України.

Зеленський знає, з ким має справу. Погрози Трампа не мають такого ж ефекту, як коли Джей Ді Венс намагався присоромити його в Овальному кабінеті,

– наголосив Бруен.

Зазначимо, що у суботу, 17 жовтня, президент України прокоментував рішення американського колеги не застосовувати "пекельні санкції" Ліндсі Грема проти Росії. На його думку, послаблення обмежень не зупинить Путіна, а дасть йому впевненість у необхідності продовжувати війну.