Об этом президент заявил 17 октября на фоне официального решения Трампа не вводить санкции, предусмотренные законом Линдси Грэма.

Что сказал Зеленский

Президент Украины считает, что такое сотрудничество России и США будет продолжаться.

К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эти действия – это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина, а наоборот, он испытывает радость, счастье от того, что у него есть такая поддержка,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что войну не удастся закончить ограничением украинского ответа на российские убийства и снятием санкций.

В то же время президент все еще надеется, что президент США сделает все, чтобы кремлевский диктатор прекратил убийства, удары по энергетике и остановил эту войну.

Зеленский также выразил благодарность европейским партнерам. По его словам, они согласны и дальше помогать Украине и не поддерживают дизельное соглашение Трампа с Путиным.

"Все поддерживают точку зрения, что никакие санкции не могут быть сняты с России, пока Путин не прекратит убийства. Наоборот, все работают над следующим санкционным пакетом", – рассказал президент о позиции Европы.

К слову, представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал "историческим" решение Дональда Трампа не вводит ограничения против России в соответствии с "законом Грема". Он заявил, что санкции могли бы нанести ущерб экономике США и мировым рынкам.

В то же время в США как демократы, так и республиканцы накануне просили Трампа ввести "адские санкции" Грема и написали официальное письмо. Также в Конгрессе хотят заблокировать позорное соглашение с Путиным по дизельному топливу.