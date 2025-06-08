Бананы раздора: сенатор поставила на место министра торговли США Говарда Лутника
- Сенатор Мадлен Дин раскритиковала министра торговли США Говарда Лутника.
- Тот противоречил сам себе и обнаружил незнание базовых вещей.
Сенатор-демократка Мадлен Дин поспорила с главой министерства торговли США. Она задала вопрос о ценах на бананы, на что тот не смог ответить как следует и противоречил сам себе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
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Министр торговли США не знает, что в Америке не растут бананы
Говоря о введении тарифов Трампа, сенатор привела пример с ценообразованием на бананы. Она подчеркнула, что одна из известных сетей уже увеличила стоимость этого фрукта на 8%.
Говард Лутник сказал: тариф на бананы был бы репрезентативным для стран, которые их производят, – обычно это 10%. Он напирал на то, что другим странам следует заключать торговые соглашения с США.
"Я верю, что вы знаете лучше. Я верю, что вы признаете, что дефицит торгового баланса – это не то, чего стоит бояться. Я верю, что вы знаете, что предсказуемость и стабильность важны для бизнеса. Я хотела бы, чтобы вы показали эту правду этой администрации", – парировала Дин.
Сенатор подчеркнула, что сейчас нет определенности, а цены растут.
Если вы строите в Америке и производите свой продукт в Америке, тарифа не будет,
– уверенно заявил Лутник.
На это Дин справедливо заметила, что бананы не растут в США, и таким образом поставила министра Трампа на место.