Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Міністр торгівлі США не знає, що в Америці не ростуть банани

Говорячи про запровадження тарифів Трампа, сенаторка навела приклад з ціноутворенням на банани. Вона підкреслила, що одна з відомих мереж уже збільшила вартість цього фрукту на 8%.

Говард Лутнік сказав: тариф на банани був би репрезентативним для країн, які їх виробляють, – зазвичай це 10%. Він напирав на те, що іншим країнам слід укладати торгівельні угоди зі США.

"Я вірю, що ви знаєте краще. Я вірю, що ви визнаєте, що дефіцит торгівельного балансу – це не те, чого варто боятися. Я вірю, що ви знаєте, що передбачуваність і стабільність є важливими для бізнесу. Я хотіла би, щоб ви показали цю правду цій адміністрації", – парирувала Дін.

Сенаторка наголосила, що зараз немає визначеності, а ціни ростуть.

Якщо ви будуєте в Америці та виробляєте свій продукт в Америці, тарифу не буде,

– упевнено заявив Лутнік.

На це Дін справедливо зауважила, що банани не ростуть у США, і таким чином поставила міністра Трампа на місце.