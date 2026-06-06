"Пусть теперь ищет решение": Туск назвал Украину виновной в скандале с подразделением "Героев УПА"

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Украину в скандале относительно названия "имени Героев УПА" для подразделения ССО, поэтому, по его мнению, решение этой ситуации также должен искать непосредственно Киев.

Об этом сообщает RMF24.

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В чем Туск обвинил Украину?

Дональд Туск сообщил, что польская сторона поддерживает контракты с украинским руководством, в частности с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым для урегулирования ситуации.

Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение... Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций,

– заявил он.

По его словам, он понимает реакцию президента Польши Кароля Навроцкого на присвоение одному из украинских подразделений почетного наименования имени "Героев УПА", однако добавил, что лично, вероятно, отреагировал бы иначе.

"Я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся против советского захватчика, но я не понял бы, если бы они одновременно хотели чествовать тех, кто убивал поляков", – подчеркнул польский премьер-министр.

Как это может повлиять на вступление в ЕС?

В то же время Дональд Туск заявил, что Польша и Европейский Союз придерживаются позиции, что страны-кандидаты на вступление в ЕС должны выполнить все необходимые требования и соответствовать установленным критериям членства в блоке.

Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши, для Украины – это то, что нашим соседям следует очень уважать. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения,

– резюмировал он.

Заметим, что сейчас Кирилл Буданов находится в Польше с неанонсированным визитом, у него запланирован ряд встреч с представителями власти, в частности по ситуации вокруг наименования спецподразделения "Героев УПА".