Есть границы, которые нельзя пересекать, – министр обороны Польши после встречи с Будановым

Глава Офиса президента Кирилл Буданов и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 6 июня провели совместную встречу. Произошло это на фоне скандала с присвоением украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Косиняк-Камыш на своей странице в X после прокомментировал, как прошел разговор.

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Что сказал Косиняк-Камыш Буданову?

Косиняк-Камыш отметил, что Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности.

"Но когда речь идет о вопросах истории, мы должны говорить друг другу правду, потому что только тогда мы можем строить будущее", – написал он на своей странице.

Польский министр добавил, что озвучил Буданову ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА.

Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя переступить,

– заявил Косиняк-Камыш.

Ранее он обещал сделать все, чтобы отменить это решение о подразделении ССО.

Как реагируют поляки?

Польский президент Навроцкий из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА" собрался добиваться лишения президента Украины высшей награды Польши. А экс-посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отказался от государственной награды, врученной Зеленским в 2022 году.

А в польском Люблине сняли с ратуши украинский флаг, который развевался с 2022 года в знак солидарности.

Из-за скандала в Польше также вдруг заговорили о блокировании вступления Украины в ЕС. Лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак, что это должно продолжаться, пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской трагедии.