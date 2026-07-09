В резолюции ЕС упомянули о скандале между Украиной и Польшей из-за УПА: в МИД объяснили, что произошло

Европарламент опубликовал текст принятой резолюции, в которой Украину критикуют за то, что одно из подразделений ССО названо в честь героев УПА. Этот пункт был включен по предложению польских депутатов.

Ситуацию прояснил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

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О чем говорится в резолюции ЕС?

В СМИ был опубликован текст резолюции, в котором говорится, что Европарламент "напоминает о ранее принятой позиции относительно Волынской резни, выражает сожаление по поводу недавней ненужной и неспровоцированной эскалации со стороны президента Владимира Зеленского в виде переименования элитного военного подразделения Вооруженных сил Украины в честь героев Украинской повстанческой армии".

(Европарламент – 24 Канал) выражает сожаление по поводу пренебрежения чувствительностью и болезненностью этого вопроса для Польши в связи с, как оценивается, десятками тысяч жертв УПА, в частности, учитывая непоколебимую поддержку Польшей Украины в ее борьбе с российской агрессией,

– отмечается в опубликованном документе.

В ЕС считают, что это решение подрывает добрососедские отношения и предыдущие усилия, направленные на урегулирование нерешенных и болезненных аспектов двусторонних исторических отношений в духе подлинного и искреннего примирения, и несовместимым с европейскими ценностями, а также призвали к деэскалации и возобновлению искренних усилий, направленных на примирение.

Однако пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал манипулятивным распространение утверждений о том, что резолюция Европейского парламента якобы осуждает президента Украины в данном контексте, добавив к своему сообщению публикацию издания Euronews.

Он подчеркнул, что распространяемый отрывок текста был искусственно добавлен некоторыми депутатами, а в целом документ подтверждает твердую поддержку Украины.

То, как эта резолюция сегодня получила распространение в различных СМИ, является неверным. Фактическая резолюция не сосредоточена на президенте Зеленском. Упомянутый абзац – это несколько предложений, искусственно добавленных некоторыми депутатами Европарламента, тогда как весь документ подтверждает твердую поддержку Украины,

– написал Тихий в X.

В частности, в резолюции депутаты приветствовали открытие первого основного блока переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, что положение об УПА было добавлено по итогам переговоров, которые возглавляли польские евродепутаты от Европейской народной партии.

Ранее депутаты от правоконсервативной партии "Право и справедливость" подали свои поправки с более жесткими формулировками. Они предлагали увязать возможность вступления Украины в ЕС с разрешением исторических споров об этнических чистках на Волыни, а также подчеркивали связь между идеологией УПА и нацизмом.

Однако поддержку получила "компромиссная" поправка Анджея Галицкого.

К слову, 8 июля на полях саммита НАТО Зеленский встретился с Навроцким. Беседа длилась более часа. Однако польский президент впоследствии заявил, что "решить исторические вопросы не удалось".