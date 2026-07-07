Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина внимательно следит за рассмотрением в польском Сейме законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс, сообщает 24 Канал.

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Как в Украине реагируют на дискуссии в польском Сейме?

МИД Украины призывает польские власти действовать взвешенно и не допустить ухудшения отношений между странами.

В министерстве подчеркнули, что Польша остается стратегическим партнером Украины. Киев благодарен за поддержку, которую Варшава оказывает с 2022 года.

В то же время там считают, что сложные исторические вопросы нужно решать путем диалога на основе взаимного уважения, а не использовать их в политике.

Украина не хочет обострения отношений с Польшей и рассчитывает на такой же подход со стороны Польши.

В МИД просят Польшу воздержаться от односторонних шагов, которые могут усилить напряженность. Вместо этого в Киеве предлагают активизировать дипломатический и исторический диалог, в частности в рамках Польско-украинского конгресса историков.

В ведомстве подчеркнули, что Украина и Польша должны оставаться хорошими соседями и совместно противостоять угрозам со стороны России.

Что предусматривает законопроект Навроцкого?

Законопроект Навроцкого направлен на то, чтобы позволить Институту национальной памяти более эффективно расследовать, документировать и преследовать преступления, которые, по польской оценке, совершили члены ОУН, УПА и других украинских формирований, сотрудничавших с нацистской Германией.

Также предусматривается ужесточение ответственности за отрицание или преуменьшение этих преступлений.

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что изменения в закон об Институте национальной памяти были подготовлены после решения Конституционного трибунала. По его словам, из-за этого решения Институт получил меньше возможностей для расследования преступлений украинских националистов на Волыни и в Восточной Малопольше.

Богуцкий подчеркнул, что события 1943–1945 годов нужно однозначно называть геноцидом.

То, что произошло на Волыни и в Восточной Малопольше, нужно называть своими именами. Нельзя убегать от правды или прятаться от нее. Это был геноцид,

– сказал он.

Также документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс Польши.

В частности, предлагается дополнить статью, предусматривающую до 3 лет лишения свободы за пропаганду тоталитарных идеологий и разжигание ненависти. В нее планируется добавить норму, согласно которой такое же наказание будет грозить за публичную пропаганду идеологии ОУН ( фракции Бандеры), УПА или любой идеологии, призывающей к применению насилия для влияния на политическую или общественную жизнь.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания за незаконное пересечение государственной границы и организацию незаконной переправки других лиц через границу.

Максимальное наказание за незаконное пересечение границы хотят увеличить с 3 до 5 лет лишения свободы.

За организацию незаконной переправки людей через польскую границу наказание может составлять от 2 до 12 лет лишения свободы.

Почему законопроект Навроцкого вызвал жаркие дебаты в Сейме?

Как пишет TVP, первое чтение президентского законопроекта вызвало горячие дебаты в Сейме.

Политики сошлись во мнении о необходимости сохранения памяти о жертвах Волынской трагедии, однако разошлись в оценке предложенных изменений и их влияния на современные польско-украинские отношения.

От имени партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил, что Польша должна не только почтить память погибших, но и не допустить возрождения того, что он назвал "украинским нацизмом". Чарнек также критически отозвался о действиях украинских властей, заявив, что они, по его мнению, отдаляют Украину от стандартов демократических государств и "ставят ее вне круга цивилизованных стран".

Депутат от "Гражданской коалиции" Катажина Круляк заявила, что в ее политической силе нет разногласий по поводу оценки Волынской трагедии. На Волыни, мол, произошел геноцид поляков.

В то же время она призвала избегать языка ненависти и подчеркнула, что конфликт между поляками и украинцами прежде всего выгоден России.

Посеять раздор между нашими народами выгодно только России. Мы должны говорить одним голосом об исторической правде, но не можем поддаваться ненависти,

– отметила депутат.

Напомним, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились после того, как Владимир Зеленский не пошел на ультиматум Варшавы и не переименовал одно из подразделений ССО.