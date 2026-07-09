Ситуацію прояснив речник МЗС України Георгій Тихий.

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Про що йдеться у резолюції ЄС?

У ЗМІ поширили текст резолюції, де йдеться, що Європарламент "нагадує раніше ухвалену позицію щодо Волинської різанини, висловлює жаль з приводу нещодавньої непотрібної та неспровокованої ескалації з боку президента Володимира Зеленського у вигляді перейменування елітного військового підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії".

(Європарламент – 24 Канал) висловлює жаль з приводу нехтування чутливістю й болючістю цього питання для Польщі у зв'язку з, як оцінюють, десятками тисяч жертв УПА, зокрема з огляду на непохитну підтримку Польщею України у її боротьбі з російською агресією,

– зазначається в опублікованому документі.

У ЄС вважають це рішення таким, що підриває добросусідські відносини й попередні зусилля, спрямовані на вирішення нерозв'язаних та болючих аспектів двосторонніх історичних відносин у дусі справжнього й щирого примирення, і таким, що не сумісне з європейськими цінностями, а ще закликали до деескалації та поновлення щирих зусиль, спрямованих на примирення.

Але речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав маніпулятивним поширення тверджень про те, що резолюція Європейського парламенту нібито засуджує президента України у контексті, додавши до свого допису публікацію видання Euronews.

Він наголосив, що уривок тексту, який поширюється, – штучно доданий деякими депутатами, а загалом документ повторює тверду підтримку України.

Те, як ця резолюція сьогодні отримала поширення в різних ЗМІ, є неправильним. Фактична резолюція не зосереджена на президенті Зеленському. Згаданий абзац – це кілька речень, штучно доданих деякими депутатами Європарламенту, тоді як весь документ повторює тверду підтримку України,

– написав Тихий в X.

Зокрема, у резолюції депутати привітали відкриття першого основного блоку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, що положення про УПА додали за результатом переговорів, які очолювали польські євродепутати від Європейської народної партії.

Раніше депутати від правоконсервативної "Право і справедливість" подали свої поправки з жорсткішими формулюваннями. Вони пропонували пов'язати можливість вступу України до ЄС із вирішенням історичних суперечок щодо етнічних чисток на Волині, також наголошували на зв'язку між ідеологією УПА та нацизмом.

Але підтримку отримала "компромісна" поправка Анджея Галіцького.

До слова, Зеленський 8 липня на полях саміту НАТО мав зустріч із Навроцьким. Розмова тривала понад годину. Але польський президент опісля заявив, що "розв'язати історичні питання не вдалося".