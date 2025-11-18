Тихо, свинка, – Трамп грубо ответил журналистке на вопрос об Эпштейне

Американский президент Дональд Трамп назвал журналистку Bloomberg "свинкой", когда она задала вопрос относительно участника большого секс-скандала Джеффри Эпштейна.

Такая ситуация произошла во время его разговора с представителями СМИ на борту самолета Air Force One. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также "Худшая неделя для Трампа": спасет ли его "мир в Украине" после провала на местных выборах

Что известно об инциденте Трампа с журналисткой?

В пятницу, 14 ноября, президент США возвращался в Вашингтон, когда репортер Bloomberg Кэтрин Люси во время сессии вопросов и ответов спросила, почему он не хочет обнародовать остальные файлы по делу Эпштейна.

Дональд Трамп в свою очередь указал ей пальцем в лицо и оскорбительно ответил "Тихо, тихо, поросенок". Кадры этого момента начали активно распространять в сети. Американский президент подвергся критике в свою сторону.

Дональд Трамп оскорбил журналистку: смотрите видео

К слову, также еще раньше Дональд Трамп конфликтовал с другим репортером агентства Bloomberg. "Вы дадите мне закончить свое заявление? Вы худший. Вы из Bloomberg, так? Вы худший", – говорил он журналисту.

О каких файлах идет речь?