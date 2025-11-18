Тихо, свинка, – Трамп грубо відповів журналістці на питання про Епштейна
- Дональд Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою" під час сесії запитань і відповідей на борту Air Force One.
- Інцидент стався після запитання про справу Джеффрі Епштейна, Трамп зазнав критики за подібну грубу відповідь.
Американський президент Дональд Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою", коли вона поставила запитання стосовно учасника великого секс-скандалу Джеффрі Епштейна.
Така ситуація сталася під час його розмови із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Що відомо про інцидент Трампа із журналісткою?
У п'ятницю, 14 листопада, президент США повертався до Вашингтона, коли репортерка Bloomberg Кетрін Люсі під час сесії запитань і відповідей запитала, чому він не хоче оприлюднити решту файлів у справі Епштейна.
Дональд Трамп своєю чергою вказав їй пальцем в обличчя та образливо відповів "Тихо, тихо, поросятко". Кадри цього моменту почали активно поширювати у мережі. Американський президент зазнав критики у свій бік.
Дональд Трамп образив журналістку: дивіться відео
До слова, також ще раніше Дональд Трамп конфліктував з іншим репортером агентства Bloomberg. "Ви дасте мені закінчити свою заяву? Ви найгірший. Ви з Bloomberg, так? Ви найгірший", – казав він журналісту.
Про які файли йдеться?
Нещодавно конгресмени оприлюднили частину особистого листування Епштейна. Там він декілька разів негативно відгукувався про Трампа. Також згадує, що одна з жертв проводила час з президентом у маєтку Епштейна.
Згодом він закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна. Це сталося на тлі очікувань масових демаршів напередодні голосування цього тижня.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що скоріш за все Трамп переслідує особистий мотив. На його думку, американський президент зіграв на випередження.