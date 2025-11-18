Тихо, свинка, – Трамп грубо відповів журналістці на питання про Епштейна

Американський президент Дональд Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою", коли вона поставила запитання стосовно учасника великого секс-скандалу Джеффрі Епштейна.

Така ситуація сталася під час його розмови із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також "Найгірший тиждень для Трампа": чи врятує його "мир в Україні" після провалу на місцевих виборах

Що відомо про інцидент Трампа із журналісткою?

У п'ятницю, 14 листопада, президент США повертався до Вашингтона, коли репортерка Bloomberg Кетрін Люсі під час сесії запитань і відповідей запитала, чому він не хоче оприлюднити решту файлів у справі Епштейна.

Дональд Трамп своєю чергою вказав їй пальцем в обличчя та образливо відповів "Тихо, тихо, поросятко". Кадри цього моменту почали активно поширювати у мережі. Американський президент зазнав критики у свій бік.

Дональд Трамп образив журналістку: дивіться відео

До слова, також ще раніше Дональд Трамп конфліктував з іншим репортером агентства Bloomberg. "Ви дасте мені закінчити свою заяву? Ви найгірший. Ви з Bloomberg, так? Ви найгірший", – казав він журналісту.

Про які файли йдеться?