Из Пентагона без всяких объяснений выгнали 3 подчиненных Хэгсета, – Bloomberg
- Трех высокопоставленных чиновников Пентагона уволили без объяснений в связи с расследованием утечек секретной информации, связанной с Китаем и Украиной.
- Бывшие чиновники заявили, что им не сообщили о конкретных обвинениях.
В апреле вокруг Пентагона вспыхнул скандал из-за утечки секретных данных по Китаю и Украине. В администрации Трампа нашли трех "козлов отпущения".
Трое чиновников Пентагона, которых уволили на фоне расследования утечек информации, заявили, что им так и не сообщили, в чем именно заключалась их вина, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Глава Пентагона делился с женой и братом секретными данными в чате Signal, – NYT
Уволили без объяснений
Среди уволенных 18 апреля – старший советник Пита Хегсета Дэн Колдвелл, заместитель руководителя аппарата министра обороны Дарин Селник и Колин Кэрролл – руководитель аппарата заместителя министра обороны.
Мы глубоко разочарованы тем, как завершилась наша служба в Министерстве обороны,
– говорится в их совместном заявлении на платформе X.
Бывшие чиновники отметили, что им до сих пор не сказали, в чем их подозревают, и вообще продолжается ли расследование по "утечкам".
В марте руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета, Джо Каспер, призвал к расследованию "несанкционированных разглашений" информации, связанной с национальной безопасностью, с передачей виновных "соответствующим органам уголовного преследования".
Расследование началось после того, как New York Times сообщила, что Илон Маск должен был провести секретный брифинг по военному планированию США в случае потенциальной войны с Китаем. Издание ссылалось на нескольких анонимных американских чиновников, знакомых с ситуацией. Президент Дональд Трамп и Хегсет отрицали наличие каких-либо планов предоставления Маску такой высокоуровневой информации.
Колдвелл, Селник и Кэрролл заявили, что осознавали важность защиты информации и "ежедневно работали над ее сохранением".
"Анонимные представители Пентагона оклеветали нас, нанося ущерб нашей репутации безосновательными обвинениями во время нашего увольнения", – заявили они.
Между тем, по данным Politico, Каспер вскоре тоже оставит должность и получит новую.