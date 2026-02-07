"Я не смотрел до конца": Трамп не собирается извиняться за скандальное видео с Обамами

В Америке произошел скандал после того, как в соцсети Truth Social выложили видео с четой Обам. Но Трамп не собирается извиняться за отвратительный ролик.

И это при том, что ролик выложили на странице президента США. Детали сообщает The Guardian.

Смотрите также Экс-премьер Норвегии, гендиректор ВЭФ и банкир Ротшильд: как они ввязались в дело Эпштейна

Почему Трамп отказался извиняться за скандальный ролик с Обамами в виде обезьян?

Президент не считает себя виновным. Он объяснил, что не видел видео полностью.

Я посмотрел первую часть. Там говорилось о фальсификации выборов – о том, как это нечестно и отвратительно. Потом я передал это людям (предположительно, своим помощникам – 24 Канал), обычно они смотрят все полностью, но, видимо, кто-то этого не сделал и опубликовал. А потом мы это удалили,

– объяснил Трамп.

Но он заявил, что не будет извиняться.

Зачем Обам показали как обезьян?

Видео не посвящено Обамам целиком. Они появляются на короткое время в конце ролика.

"Видео усиливает настойчивое, но ложное утверждение Трампа о том, что он выиграл выборы 2020 года, хотя на самом деле он проиграл Джо Байдену. Ролик с теорией заговора является репостом контента с логотипом веб-сайта Patriot News Outlet, который поддерживает Трампа", – объяснили The Guardian.

Важно! Ролик является расистским, ведь супруги Обам представлены в виде обезьян, которые качаются в джунглях под песню из "Короля Льва" The Lion Sleeps Tonight.

Это видео из интернет-мема, где президент Трамп изображен как король джунглей, а демократы – как персонажи из "Короля Льва". Пожалуйста, прекратите фальшивое возмущение и сообщите сегодня о чем-то, что действительно важно для американской общественности,

– ответила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, когда ее попросили о комментарии.

Для команды Трампа несвойственно удалять видео