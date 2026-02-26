Война продлится как минимум до осени: в ISW объяснили сигналы России

Москва сохраняет неизменные требования на переговорах, затягивая процесс и пытаясь выиграть время. Кремль не демонстрирует готовности к реальным мирным договоренностям и, вероятно, готовится к длительной войне против Украины.

В этом убеждены аналитики Института изучения войны (ISW).

Сколько еще, вероятно, продлится война в Украине?

По данным источника во внутриполитическом блоке Кремля, в мирных переговорах до сих пор остаются принципиальные разногласия. Речь идет о требовании Москвы юридического признания аннексированных украинских территорий и отказе Киева от курса на НАТО.

В то же время двое политтехнологов, приближенных к путинской партии "Единая Россия", заметили, что ее представители уже готовят военный блок к своей кампании на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. По их словам, в партии не рассчитывают на быстрое завершение войны, поэтому не планируют менять стратегию даже в случае возможных политических сдвигов.

Аналитики также фиксируют признаки того, что Кремль интегрирует тему войны в свою предвыборную стратегию, поддерживая кандидатов с жесткой провоенной позицией. В ISW добавили, что такие решения и действия могут свидетельствовать о намерении Москвы продолжать войну как минимум до осени, а, вероятно, еще дольше.

Почему Россия согласилась на мирные переговоры?

Эксперты убеждены, действия Москвы направлены на торможение переговорного процесса. Кремль пытается выиграть время и улучшить свои позиции на фронте. Источник подтвердил, что Москва только создает видимость активного диалога, однако заинтересована только в затягивании переговоров.

Путин рассматривает переговоры как способ контролировать развитие событий и не допустить сценариев, которые были бы не выгодны его стране. Именно благодаря тактике затягивания Россия пытается достичь конкретных результатов. Одним из них является задержка передачи "Томагавков" от США для Украины, по крайней мере пока продолжаются дипломатические встречи.

Кроме того, Москва намеренно тормозит мирное соглашение, чтобы сохранить возможность продолжать боевые действия уже с более выгодных позиций. Такая информация совпадает с оценками ISW, где считают, что Россия пытается выиграть время для продвижения на фронте и реализации своих военных планов.

