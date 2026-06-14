80-летие Трампа: существуют ли юридические возрастные ограничения для президента США

14 июня Дональд Трамп отмечает свой 80-й день рождения. Таким образом, он стал самым пожилым американским лидером за всю историю США.

24 Канал разобрался в том, существуют ли возрастные ограничения для должности главы государства в США .

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Какова хронология правления Трампа?

В общей сложности Дональда Трампа избирали на пост главы государства дважды. Таким образом, он считается 45-м и 47-м президентом США. На момент своего повторного избрания в 2024 году Трампу было 78 лет, что сделало его самым пожилым президентом в истории страны и превзошло предыдущий возрастной рекорд Джо Байдена, который стал главой государства в 77 лет.

Если Трамп завершит свой президентский срок до января 2029 года, ему на тот момент будет 83 года. Это снова превысит показатель Байдена, который покинул пост в 82-летнем возрасте.

Для сравнения, самым молодым президентом США в истории стал Теодор Рузвельт, который приступил к исполнению обязанностей в 42 года.

В то же время в современной американской политике есть и значительно более пожилые действующие деятели: например, сенатор Чак Грассли продолжает работать в Конгрессе в возрасте более 92 лет, находясь в должности еще с начала 1980-х годов.

А среди бывших высокопоставленных чиновников США самым пожилым является 104-летний Пол Игнатиус, который в свое время занимал пост министра ВМС в администрации Линдона Джонсона.

Что говорит Конституция?

Конституция США определяет лишь минимальный возрастной порог для кандидата в президенты – 35 лет, тогда как никаких юридических ограничений относительно максимально допустимого возраста для участия в выборах или пребывания в должности не установлено.

Несмотря на отсутствие возрастных ограничений для пожилых политиков, 22-я поправка к Конституции ограничивает продолжительность президентского правления: один человек не может быть избран президентом более двух раз.

Как обстоят дела со здоровьем Трампа?

Глава Белого дома, по данным медицинского отчета, находится в хорошем состоянии здоровья. Врачи зафиксировали лишь незначительный отек голени и небольшие синяки на руках, которые связывают с возрастом, частыми рукопожатиями и приемом аспирина. Функции сердца, легких и нервной системы в норме, а также не выявлено психических или неврологических нарушений.

Медики подтверждают, что он полностью способен исполнять президентские обязанности. Сам Трамп заявил, что обследование прошло успешно.

Однако The Washington Post сообщала, что независимые врачи ставят под сомнение полноту обнародованной информации об "отличной физической форме" американского лидера. К тому же, количество его визитов к врачам возросло.