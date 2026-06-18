"Это сумасшедшие цифры": Рютте назвал сумму, которую Россия тратит на оборону, и предупредил Европу

Россия продолжает существенно увеличивать свои оборонные расходы. По последним данным, почти половина государственного бюджета страны – около 48% – направляется на военные нужды.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг, 18 июня, сообщает "Радио Свобода".

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Сколько Кремль тратит на войну?

Ранее Марк Рютте заявлял, что 40 процентов бюджета России уходит на оборону, однако расходы продолжают расти.

Это означает, что примерно 75% всех налоговых поступлений, которые получает Москва, теперь направляются на оборону. Это безумные цифры… Поэтому мы не можем быть наивными в отношении России,

– сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул важность наращивания оборонных расходов и потенциала союзниками на фоне потенциальных угроз. Рютте отметил, что, по открытым оценкам европейских разведывательных служб, к 2029 году Россия может восстановить военный потенциал и быть готовой к действиям,

В результате союзники должны уже сейчас укреплять свои позиции, чтобы "Россия поняла: лучше даже не пытаться".

Генеральный секретарь НАТО также подчеркнул, что для Москвы было бы самой большой ошибкой пытаться атаковать страны Альянса.

В итоге всё зависит от того, хочет ли Путин участвовать в переговорах. А пока мы должны сделать всё возможное…

– подытожил Марк Рютте.

К слову, недавно Марк Рютте провел встречу с Владимиром Зеленским. По словам генсека НАТО, одной из главных тем переговоров стала ситуация на поле боя – Украина продолжает сопротивляться российской агрессии, а потери оккупантов, по имеющимся оценкам, составляют от 30 до 35 тысяч военных ежемесячно.

Отдельно политики обсудили потребности Украины в вооружении и средствах противовоздушной обороны.