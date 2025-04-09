"Это как перерезать себе горло": Бессент предупредил Европу о сближении с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент назвал возможное сближение Европы с Китаем вместо Соединенных Штатов экономическим самоубийством.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Американской ассоциации банков в Вашингтоне.

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Европу предупреждают о Китае

По мнению американского министра, Вашингтон сначала может достичь торговых соглашений с союзниками, что создаст основу для общего подхода к Китаю. Он добавил, что союзники США были надежными в военной сфере.

Впрочем, по его словам, они не всегда придерживались выгодной экономической политики. Скотт Бессент отметил необходимость решения проблемы "несбалансированной торговой структуры Китая", и предупредил ЕС.

Министр финансов США предостерег европейские страны от желания вместо этого обратиться к Китаю и отдалиться от США.

Это было бы равнозначно тому, чтобы перерезать себе горло,

– заявил он.

Отдельно он подчеркнул, что многие страны, которые расположены вокруг Китая, сейчас стремятся к торговым переговорам с Вашингтоном после взаимных тарифных действий. В то же время Пекин, как сказал Бессент, обостряет конфликт с США.

Напомним, Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 84% на американские товары, которые импортируются в страну. Это стало ответом на недавнее решение США повысить пошлины на китайский импорт.