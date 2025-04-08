Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что Дональду Трампу надо определиться с целями, которые он себе положил относительно отношений с Китаем и Россией. По его мнению, если лидер США хочет рассорить эти страны между собой, то надо убедиться в том, действительно ли между ними есть какие-то связи.

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"Я склонен думать, что никакого союза между Россией и Китаем не существует. Есть ситуативное сотрудничество, причем с откровенным дисбалансом в пользу Китая", – сказал он.

Противостояние между США и Китаем

Валентин Гладких подчеркнул, что безусловно, Соединенные Штаты Америки хотели бы, чтобы Россия была на их стороне в случае противостояния с Китаем.

Китай очень сильно опасается, что в результате ослабления или коллапса России могут усилиться те, кого Пекин считает своими по меньшей мере конкурентами и оппонентами. Речь идет о США или Европе. Однако и США, и Европа опасаются, что в результате ослабления России усилится Китай,

– высказался он.

Кроме того, китайцам нужны российские ресурсы для того, чтобы производить собственную продукцию, которую они потом продают на мировом рынке.

Важно! Дональд Трамп пригрозил Китаю 50% пошлинами, если Пекин не отменит свои тарифы на американские товары. Он также заявил о возможном прекращении всех переговоров между странами. В ответ на это Китай пообещал защищать свои интересы и не исключает контрмер.

Политолог считает, что Китай не заинтересован обменять мизерный, по сравнению с другими, российский рынок на европейский или рынок США. Все потому, что Пекин гораздо теснее сотрудничает с европейцами и американцами, чем с россиянами.

Поэтому если Трамп думает, что он сдаст Украину России и это рассорит Россию и Китай, и все поменяется, то боюсь, что может быть все совсем не так. Это наоборот может привести к тому, что рассорит Соединенные Штаты Америки с Европой и другими реальными и потенциальными союзниками,

– высказался Валентин Гладких.

Он также добавил, что подобная риторика Дональда Трампа может ослабить позиции США на глобальной арене и продемонстрировать, что Соединенные Штаты Америки является ненадежным союзником.

Как следствие, это может повлечь серьезное смещение баланса сил в сторону Китая.