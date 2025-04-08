Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зазначивши, що Дональду Трампу треба визначитися з цілями, які він собі поклав щодо відносин із Китаєм та Росією. На його думку, якщо лідер США хоче розсварити ці країни між собою, то треба переконатись в тому, чи між ними дійсно є якісь зв'язки.

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"Я схильний думати, що ніякого союзу між Росією та Китаєм не існують. Є ситуативна співпраця, причому з відвертим дисбалансом на користь Китаю", – сказав він.

Протистояння між США та Китаєм

Валентин Гладких підкреслив, що безумовно, Сполучені Штати Америки хотіли б, щоб Росія була на їхньому боці у разі протистояння із Китаєм.

Китай дуже сильно побоюється, що в результаті послаблення або колапсу Росії можуть посилитися ті, кого Пекін вважає своїми щонайменше конкурентами й опонентами. Мовиться про США або Європу. Проте і США, і Європа побоюються, що в результаті послаблення Росії посилиться Китай,

– висловився він.

Крім того, китайцям потрібні російські ресурси для того, щоб виробляти власну продукцію, яку вони потім продають на світовому ринку.

Важливо! Дональд Трамп пригрозив Китаю 50% митами, якщо Пекін не скасує свої тарифи на американські товари. Він також заявив про можливе припинення всіх перемовин між країнами. У відповідь на це Китай пообіцяв захищати свої інтереси та не виключає контрзаходів.

Політолог вважає, що Китай не зацікавлений обміняти мізерний, у порівнянні з іншими, російський ринок на європейський або ринок США. Все тому, що Пекін набагато тісніше співпрацює із європейцями та американцями, ніж із росіянами.

Тому якщо Трамп думає, що він здасть Україну Росії й це розсварить Росію і Китай, і все поміняється, то боюся, що може бути все зовсім не так. Це навпаки може призвести до того, що розсварить Сполучені Штати Америки з Європою та іншими реальними та потенційними союзниками,

– висловився Валентин Гладких.

Він також додав, що подібна риторика Дональда Трампа може послабити позиції США на глобальній арені та продемонструвати, що Сполучені Штати Америки є ненадійним союзником.

Як наслідок, це може спричинити серйозний зсув балансу сил в бік Китаю.