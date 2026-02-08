"Ни одна другая страна не поступала так": в Словакии считают ошибкой передачу Украине МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что решение предыдущего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29 стало ошибкой. По его словам, на то время самолетам не было замены.

Соответствующее сообщение Пеллегрини опубликовал на своей странице в соцсетях.

Читайте также Не готовы прощаться с Россией: Венгрия и Словакия "пойдут в суд" из-за решения ЕС

Почему Пеллегрини считает решение ошибочным?

Петер Пеллегрини заявил, что способность самостоятельно защищать собственное воздушное пространство является проявлением суверенитета каждого государства.

Именно поэтому, по его словам, во время пребывания на посту премьер-министра он принял решение поддерживать словацкие истребители МиГ-29 в боевой готовности до тех пор, пока их роль не примут американские F-16.

До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия избавилась от своих МиГов, за которые в то время не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступала так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей,

– подчеркнул президент Словакии.

Пеллегрини отверг заявления тогдашней правящей коалиции о том, что истребители МиГ-29 были просто "грудой металлолома". Он добавил, что лично летал на МиГ-29 и самолет был полностью способен выполнять поставленные задачи.

Как президент Словацкой Республики я не буду участвовать в политических или криминальных спорах, которые в последние дни возникли вокруг дарения истребителей. Однако люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство Гегера, правившее без доверия парламента, право дарить наши МиГи Украине,

– подытожил Петер Пеллегрини.

Какая предыстория?