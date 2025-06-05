"Вредят экономике": в Словакии парламент выступил против новых санкций для России

Словацкий парламент 5 июня проголосовал за постановление, которое обязывает правительство не поддерживать новые санкции или ограничения против России. Решение поддержало большинство депутатов.

Документ также призывает сосредоточиться на стабилизации энергетического рынка и защите национальных экономических интересов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Noviny.

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Антироссийские санкции – "причина экономических проблем Словакии"

Решение об отказе от поддержки никаких новых ограничений в отношении России приняли 5 июня по инициативе Словацкой национальной партии (SNS).

В документе говорится, что санкции против России, по мнению авторов резолюции, вызывают подорожание энергоносителей, нарушение цепей поставок и снижение конкурентоспособности экономики Словакии. Парламент выступил против дальнейших ограничений, которые, по словам инициаторов, вредят благосостоянию граждан.

Большинство поддержало решение

Поддержали постановление 51 из 76 присутствующих депутатов. Среди них представители SNS, большинства фракции Smer-SD, часть Hlas-SD и внефракционные. Против проголосовал только один Ян Ференчак из Hlas-SD. Еще 23 – воздержались. Оппозиционные политики бойкотировали голосование и не появились на него.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность проведения референдума об отмене санкций в отношении России. К тому же он подтвердил, что поддержал бы такое голосование, а новые пакеты антироссийских санкций ухудшают отношения Украины и России.