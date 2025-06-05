Документ також закликає зосередитися на стабілізації енергетичного ринку та захисті національних економічних інтересів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Noviny.

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Антиросійські санкції – "причина економічних проблем Словаччини"

Рішення про відмову від підтримки жодних нових обмежень щодо Росії ухвалили 5 червня з ініціативи Словацької національної партії (SNS).

У документі йдеться, що санкції проти Росії, на думку авторів резолюції, спричиняють здорожчання енергоносіїв, порушення ланцюгів постачання та зниження конкурентоспроможності економіки Словаччини. Парламент виступив проти подальших обмежень, які, за словами ініціаторів, шкодять добробуту громадян.

Більшість підтримала рішення

Підтримали постанову 51 із 76 присутніх депутатів. Серед них представники SNS, більшості фракції Smer-SD, частина Hlas-SD та позафракційні. Проти проголосував лише один Ян Ференчак з Hlas-SD. Ще 23 – утрималися. Опозиційні політики бойкотували голосування і не з'явились на нього.

Раніше повідомлялось, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розглядає можливість проведення референдуму про скасування санкцій щодо Росії. До того ж він підтвердив, що підтримав би таке голосування, а нові пакети антиросійських санкцій погіршують відносини України та Росії.