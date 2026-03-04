В Иране срочно перенесли церемонию прощания с Хаменеи: что произошло
- Церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи отложили на неопределенный срок.
- Перенос произошел на фоне эскалации конфликта с Израилем и США, что вызвало опасения относительно безопасности больших скоплений людей.
Иран отсрочил церемонию прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи которая должна была начаться вечером 4 марта, на неопределенный срок. Официально это связывают с угрозами безопасности на фоне текущей эскалации конфликта с Израилем и США.
Новую дату и время церемонии пока не объявляют. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Смотрите также После устранения Хаменеи: вероятна ли ликвидация Путина и как события в Иране пошатнули его безопасность
Что известно о переносе церемонии прощания?
Власти Ирана перенесли похороны верховного лидера Али Хаменеи, которые должны были начаться 4 марта, на неопределенный срок.
Церемония прощания – трехдневная и должна была включать возможность для мирян прийти в помещение молитвенного зала и почтить тело покойного – была изначально запланирована на вечер среды. Однако ее решили отложить из-за многочисленных просьб из разных регионов страны и необходимости подготовить надлежащую инфраструктуру для большого количества участников.
Официально в Иране объяснили, что перенос связан с организационными и логистическими вызовами – в частности, большим количеством запросов от людей, которые стремятся принять участие в прощании. Новую дату и время проведения церемонии пообещали объявить позже.
Перенос траурных мероприятий также произошло на фоне значительной эскалации конфликта. В последние дни над регионом обострилась ситуация из-за серии авиаударов США и Израиля по целям в Иране, в том числе по объектам, связанных с уточнением преемника Хаменеи. Это вызвало серьезные опасения относительно безопасности больших скоплений людей, которые должны были собраться на траурные мероприятия.
Что известно о Хаменеи и реакции иранцев на его смерть?
Али Хаменеи был верховным лидером Ирана с 1989 года и играл ключевую роль во внутренней политике и внешних отношениях, особенно в конфликте с Израилем и Соединенными Штатами. Его смерть, которую иранские СМИ называют "шахидской", стала кульминацией военных действий, продолжающихся уже несколько дней.
В ответ на это событие Иран активизировал ракетные и беспилотные атаки и другие военные действия по всему региону.
Из-за его смерти и неопределенности относительно даты захоронения в Иране наблюдается большая неопределенность относительно дальнейшей политической ситуации, в частности относительно избрания следующего верховного лидера.