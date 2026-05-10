В Персидском заливе загорелся британский корабль после попадания неизвестного снаряда

Неизвестный снаряд попал в британское судно в Персидском заливе, недалеко от Катара. В результате удара начался пожар.

О поражении корабля и пожаре после попадания неизвестного снаряда сообщили в Reuters.

Что известно о попадании в британское судно?

Неизвестный снаряд 10 мая попал в британское судно. Морское торговое управление сообщило о поражении сухогруза.

В результате удара возник пожар, который вскоре оперативно ликвидировали. Капитан судна не сообщил о жертвах или воздействии на окружающую среду.

Власти расследуют источник происхождения снаряда. Судам в этом районе рекомендуется проходить с осторожностью,

– отметили в издании.

В AP News сообщили, что нападение на британское судно произошло в 43 километрах к северо-востоку от столицы Катара, Дохи, а подробностей о владельце корабля и происхождении не предоставляется.

Вниманию! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что, несмотря на то, что переговорный процесс между странами продолжается, президент США Дональд Трамп окажется в проигрышной ситуации, если не сможет урегулировать все в ближайшее время. Ведь цена на нефть продолжает расти. По мнению Эпштейна, примерно за 2 месяца стороны таки придут к определенному соглашению. Но вполне вероятно, что ничего не изменится.

Танкер из Катара впервые с начала войны прошел Ормузский пролив со сжиженным газом, несмотря на опасность в регионе. Судно Al Kharaitiyat могло двигаться по согласованному с Ираном маршруту, сейчас оно направляется в Пакистан.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом отметил, что в переговорах между США и Ираном наметилось продвижение в сторону мирного соглашения, но Корпус стражей исламской революции хочет этому помешать.

Трамп заявил, что режим прекращения огня продолжается, ему важно подписать соглашение с Ираном до своего визита в Китай, который запланирован в середине мая.

Американцы 7 мая атаковали иранские объекты, но отрицают возобновление военных действий. Тегеран обвинил США в нарушении перемирия, тогда как Трамп настаивает, что прекращение боевых действий до сих пор действует.