От образования к ядерной энергетике: СМИ раскрыли детали соглашения о сближении между Венгрией и Россией
- В декабре 2025 года Венгрия и Россия подписали соглашение о сотрудничестве.
- Соглашение предусматривает расширение экономических, торговых, энергетических и культурных связей, включая новые проекты по производству электроэнергии и водорода.
В декабре 2025 года Москва и Будапешт подписали соглашение. Это очередное доказательство того, что Орбан пытается развернуться на восток и экономически и политически связать Венгрию с Россией.
Соглашение предусматривает координацию между их правительствами в различных сферах – как в образовании и спорте, так и в ядерной энергетике. Об этом пишет Politico.
О чем договорилась Россия с Венгрией?
Саммит, во время которого подписали соглашение, стал уже 16 заседанием российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Издание Politico получило соответствующие документы. Они четко подчеркивают, насколько близкими надеются стать Будапешт и Москва.
Соглашение подписано министром иностранных дел Венгрии Сийярто и министром здравоохранения России Мурашко.
Речь идет о плане из 12 пунктов о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей.
Стороны обязались "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после сокращения объемов перевозки товаров из-за санкций ЕС против России.
Также россияне договорились начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии. Еще более тесным станет сотрудничество Венгрии и России в сфере нефти, газа и ядерного топлива.
Кроме того, Будапешт согласился изучить вопрос усиления русскоязычного образования в Венгрии. Москва хочет для этого привлечь своих учителей, а еще – ускорить признание квалификаций и открытие программ обмена для аспирантов.
В то же время в бумагах отмечается, что усиление сотрудничества с Россией не должно противоречить обязательствам Венгрии как члена ЕС.
Россия и Венгрия: последние новости
12 апреля в Венгрии запланированы парламентские выборы. Но Орбан может ввести чрезвычайное положение и перенести их. Даже, если они состоятся, то премьер может оспорить результаты, а это будет долгий процесс. Прилагает к этому усилия и Россия. Так, политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что Кремль серьезно влияет на венгерские выборы и будет делать это до последнего.
Сам Орбан выразил Путину свою готовность способствовать урегулированию войны в Украине. В частности, он предлагает провести саммит в Будапеште. Венгерский премьер сравнил себя с мышью из басни, которая помогает "льву", то есть России.
Между тем Дональд Трамп выразил свою поддержку Орбану. Американский президент заявил, что является его большим поклонником и Штаты полностью поддерживают его.