От образования к ядерной энергетике: СМИ раскрыли детали соглашения о сближении между Венгрией и Россией

В декабре 2025 года Москва и Будапешт подписали соглашение. Это очередное доказательство того, что Орбан пытается развернуться на восток и экономически и политически связать Венгрию с Россией.

Соглашение предусматривает координацию между их правительствами в различных сферах – как в образовании и спорте, так и в ядерной энергетике. Об этом пишет Politico.

О чем договорилась Россия с Венгрией?

Саммит, во время которого подписали соглашение, стал уже 16 заседанием российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Издание Politico получило соответствующие документы. Они четко подчеркивают, насколько близкими надеются стать Будапешт и Москва.

Соглашение подписано министром иностранных дел Венгрии Сийярто и министром здравоохранения России Мурашко.

Речь идет о плане из 12 пунктов о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей.

Стороны обязались "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после сокращения объемов перевозки товаров из-за санкций ЕС против России.

Также россияне договорились начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии. Еще более тесным станет сотрудничество Венгрии и России в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

Кроме того, Будапешт согласился изучить вопрос усиления русскоязычного образования в Венгрии. Москва хочет для этого привлечь своих учителей, а еще – ускорить признание квалификаций и открытие программ обмена для аспирантов.

В то же время в бумагах отмечается, что усиление сотрудничества с Россией не должно противоречить обязательствам Венгрии как члена ЕС.

