Угода передбачає координацію між їхніми урядами у різних сферах – як в освіті та спорті, так і в ядерній енергетиці. Про це пише Politico.

Дивіться також "Знайшов" слід спецслужб: Венс заявив, нібито Україна втручалася у вибори в Угорщині та США

Про що домовилася Росія з Угорщиною?

Саміт, під час якого підписали угоду, став уже 16 засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Видання Politico отримало відповідні документи. Вони чітко підкреслюють, наскільки близькими сподіваються стати Будапешт і Москва.

Угода підписана міністром закордонних справ Угорщини Сіярто та міністром охорони здоров'я Росії Мурашком.

Йдеться про план із 12 пунктів про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків.

Сторони зобов'язалися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після скорочення обсягів перевезення товарів через санкції ЄС проти Росії.

Також росіяни домовилися розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині. Ще тіснішою стане співпраця Угорщини та Росії у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Окрім того, Будапешт погодився вивчити питання посилення російськомовної освіти в Угорщині. Москва хоче для цього залучити своїх вчителів, а ще – прискорити визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Водночас у паперах зазначається, що посилення співпраці з Росією не має суперечити зобов'язанням Угорщини як члена ЄС.

Росія та Угорщина: останні новини